Российские полицейские получили 1,7 миллиона рублей за легализацию мигрантов

В Московской области задержаны глава и старший инспектор отдела по вопросам миграции МВД города Пушкино, подозреваемые в получении взятки в 1,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, полицейские получали деньги от коммерсанта за непривлечение к административной ответственности за работу нелегальных трудовых мигрантов.

У задержанных проведены обыски по месту жительства и работы, ведется их допрос. В ближайшее время им предъявят обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения.

Коррупционное преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности подмосковного главка МВД. Они занимались фиктивной постановкой на миграционный учет иностранцев и оказывали покровительство коммерсантам, сообщила «Ленте.ру» представитель управления МВД по Московской области Татьяна Петрова. Уличенные сотрудники уволены со службы по отрицательным мотивам.