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Путин высказался об использовании COVID-сертификатов о вакцинации

Путин: почти все страны используют COVID-сертификаты как подтверждение факта прививок

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Почти во всех странах мира использование COVID-сертификатов служит подтверждением факта прививок от инфекции, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что процедуры с сертификатами вакцинации следует сделать прозрачными, чтобы они не создавали гражданам проблем.

Ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что в условиях пандемии растут риски использования мошеннических схем с целью хищения средств из бюджета, выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Он пояснил, что полиция выявляет преступные схемы по созданию видимости расходования бюджетных средств для прикрытия их хищения либо срыва исполнения госконтрактов якобы из-за пандемии. Генерал указал, что больше всего под риск хищений бюджетных денег подпадают сферы социально-экономической поддержки населения и бизнеса, образование, здравоохранение, где осуществляются закупки лекарств и медоборудования для больниц и поликлиник в рамках мер противодействия распространения коронавирусной инфекции.

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Анна Щербакова
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