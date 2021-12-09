Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили отказаться от термина «QR-код» в документах

Общественная палата призвада отказаться от использования в законопроектах термина «QR-код»

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Общественная палата предложила отказаться от использования в законопроектах термина «QR-код». Соответствующее предложение вошло в заключение на законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и при поездках на авиа и железнодорожном транспорте. Об этом сообщает РБК.

Авторы документа считают, что термин является «малопонятным и отпугивающим для большого числа граждан». Они призывают законодателей использовать слова, «более понятные широкой аудитории», включая пожилых людей.

Материалы по теме:
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
12 ноября
«Случилось почти чудо» В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог
«Случилось почти чудо»В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог
25 ноября

Также в заключении отмечается, что сама процедура получения QR-кода вызывает затруднения и «эмоциональные переживания» у россиян, которые не имеют достаточного опыта в использовании гаджетов, — в частности, с этим сталкиваются одинокие пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья.

В качестве альтернативного названия QR-кодам члены Общественной палаты предложили термины «сертификат иммунного здоровья» и «свидетельство».

Ранее источники РБК сообщили, что власти России обсуждают новое название документа для имеющих медотвод, переболевших COVID-19 и вакцинированных от коронавирусной инфекции, который позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии. Также стало известно, что использование термина «QR-код» хотят свести к минимуму, поскольку, согласно результатам закрытых социсследований, более половины жителей страны относятся к нему негативно.

Предполагается, что в качестве замены существующему термину рассматриваются «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), который уже используется в мировой практике.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил санкции США против МФТИ
Верховный суд вынес решение по делу о высоких комиссиях банков
Подсчитаны мировые потери населения от пандемии коронавируса
Путин пресек попытку Байдена говорить языком силы и ультиматумов
Женщина получила 3,6 миллиона рублей благодаря дню рождения сестры
В России предложили отказаться от термина «QR-код» в документах
В Польше высказались по итогам беседы Путина и Байдена
Россиян напугало подтопление станции столичного метро «Динамо»
Объяснена причина отказа от введения QR-кодов по антителам к COVID-19
В РФПИ раскрыли процент защиты от смерти среди привитых «Спутником V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter