В России предложили отказаться от термина «QR-код» в документах

Общественная палата предложила отказаться от использования в законопроектах термина «QR-код». Соответствующее предложение вошло в заключение на законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и при поездках на авиа и железнодорожном транспорте. Об этом сообщает РБК.

Авторы документа считают, что термин является «малопонятным и отпугивающим для большого числа граждан». Они призывают законодателей использовать слова, «более понятные широкой аудитории», включая пожилых людей.

Также в заключении отмечается, что сама процедура получения QR-кода вызывает затруднения и «эмоциональные переживания» у россиян, которые не имеют достаточного опыта в использовании гаджетов, — в частности, с этим сталкиваются одинокие пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья.

В качестве альтернативного названия QR-кодам члены Общественной палаты предложили термины «сертификат иммунного здоровья» и «свидетельство».

Ранее источники РБК сообщили, что власти России обсуждают новое название документа для имеющих медотвод, переболевших COVID-19 и вакцинированных от коронавирусной инфекции, который позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии. Также стало известно, что использование термина «QR-код» хотят свести к минимуму, поскольку, согласно результатам закрытых социсследований, более половины жителей страны относятся к нему негативно.

Предполагается, что в качестве замены существующему термину рассматриваются «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), который уже используется в мировой практике.