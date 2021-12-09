Объяснена причина отказа от введения QR-кодов по антителам к COVID-19

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в интервью РИА Новости заявил о нецелесообразности выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела у COVID-19 из-за большого разнообразия тестов.

Он пояснил, что в России зарегистрировано около 130 разных тестов на антитела к коронавирусу. «Более того, это тесты на разные белки, более того, они измерены к разным частям одного и того же белка, <...> более того, они приведены в разных единицах. <...> Надо же знать, в чем проведено измерение — в метрах или километрах, в дюймах или сантиметрах? Поэтому этот вопрос должен быть очень конкретным», — подчеркнул Нетесов.

По мнению эксперта, вводить такую систему стоит только после того, как специалисты определят, на какие тесты опираться. Для этого нужно собрать комиссию специалистов при Минздраве и сформировать перечень точных тестов на нейтрализующие белки, на основе которых можно будет определять их уровень.

При этом, отметил Нетесов, разнобой в исследованиях на антитела наблюдается как в России, так и за рубежом. Поэтому, считает он, прежде чем выдавать QR-коды необходимо «сначала сравнить данные, договориться, чем мерить, и потом только устанавливать».

Ранее идею введения QR-кодов для «неофициально» переболевших COVID-19 оценил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По мнению специалиста, выдавать QR-код по достаточному уровеню антител было бы справедливо. Он считает, что то, как люди получили антитела — в результате вакцинации или переболев — «их личное дело».