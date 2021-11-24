Гинцбург оценил идею введения QR-кодов для «неофициально» переболевших COVID-19

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РБК оценил обсуждаемую в правительстве России идею о введении QR-кодов для «неофициально» переболевших COVID-19.

По мнению специалиста, выдавать QR-код тем людям, у которых есть достаточный уровень антител для защиты от вируса, было бы справедливо. Он считает, что то, как они получили антитела — в результате вакцинации или переболев — «их личное дело». «Грань между переболевшими, которых много и привитыми в принципе должна быть стерта», — полагает Гинцбург.

Ранее сообщалось, что правительство России задумалось о введении QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу, но которые официально не числятся переболевшими COVID-19. О решении может быть объявлено в ближайшее время, и оно будет «формализовано», пока же детали продолжают обсуждаться.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

