В еще одном российском регионе ввели QR-коды в транспорте

С 23 ноября на Камчатке пассажиры обязаны предъявлять QR-коды при поездках в междугородных автобусах и самолетах. Это второй регион, который ввел подобные ограничительные меры. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Для проезда у пассажира проверят документ, подтверждающие вакцинацию, справку о медицинском отводе или о перенесенном заболевании. Также можно показать справку о наличии антител, которая будут действовать месяц, говорится в сообщении на сайте.

«Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные и за первую половину дня у всех, желающих уехать или улететь были необходимые документы», — заявил министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов.