Власти Казани рассказали о нападениях на кондукторов после введения QR-кодов

В Казани кондуктору, которому один из пассажиров без QR-кода брызнул перцовым баллончиком в лицо, вызывали скорую помощь, от осмотра мужчина отказался. Об этом рассказала пресс-служба городской мэрии в своем Telegram-канале.

В администрации обратились к казанцам с просьбой не проявлять агрессию в адрес кондукторов. «Персонал автобуса не может отменить требование QR-кода, но может уволиться. А сокращение числа сотрудников автотранспортных предприятий всегда приводит к сокращению транспорта на маршрутах», — уточнили власти.

Кроме того, МУП «Метроэлектротранс» попросило граждан отнестись с пониманием к новым ограничениям.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы проверяют и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.