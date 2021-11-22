В Казани рассказали о пострадавших за первый день проверки QR-кодов кондукторах

Несколько кондукторов пострадали и попали в больницу Казани за первый день проверки QR-кодов у пассажиров в общественном транспорте, рассказали в городской мэрии, сообщает РИА Новости.

Так, один из пассажиров напал на кондуктора и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Власти попросили горожан не проявлять агрессию к контролерам. «Ковид не первый год мешает всему миру жить в обычном и привычном для всех режиме, вынуждая принимать меры ограничения для сдерживания распространения болезни. Но ничто не оправдывает насилие и избиения», — пояснили представители мэрии.

Кроме того, в администрации поблагодарили казанцев, подготовившихся к проверкам.

За утро понедельника, 22 ноября, из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. Предъявление цифровых пропусков также затруднило посадку в метрополитен, из-за отказавшегося предъявлять документ россиянина были задержаны трамвайные маршруты. На фоне ограничительных мер в городе также увеличились цены на такси.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы будут проверять и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.