На Урале водитель высадил из автобуса почувствовавшего недомогание подростка

Водитель автобуса номер 25 в Нижнем Тагиле высадил подростка, когда ему стало плохо

В Свердловской области прокуратура начала проверку после появления новостей о высадке подростка из автобуса, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.

Случай заинтересовал прокуроров Ленинского района Нижнего Тагила. По сообщениям уральских средств массовой информации,16 ноября брат и сестра вечером возвращались домой на маршрутке номер 25 в Нижнем Тагиле. В автобусе 15-летнему молодому человеку стало плохо. Другие пассажиры попросили водителя остановить транспортное средство, чтобы почувствовавший недомогание ребенок смог выйти на улицу и подышать.

Сестра подростка осталась в автобусе. Когда модой человек вышел, водитель закрыл двери и продолжил движение по маршруту. Прокуратура намерена проверить достоверность изложенных журналистами данных. В ведомстве пообещали дать правовую оценку соблюдению автотранспортным предприятием требований законодательства о защите прав потребителей.

В марте кондуктор высадила 12-летнюю девочку из автобуса на мороз в пригороде Кирова из-за одного рубля, которого школьнице не хватило для оплаты проезда.