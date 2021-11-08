Кондуктор захотела высадить оплативших проезд российских школьников на мосту

В Красноярске кондуктор попросила водителя автобуса высадить посреди моста трех 12-летних школьников, которые оплатили проезд. Об этом сообщает «ТВК».

По словам пассажирки, один из мальчиков сначала по ошибке дал пустую карту, но после расплатился другой. Кондуктор начала кричать на ребенка и обвинять его в том, что он хотел проехать зайцем. Очевидица конфликта подчеркнула, что все дети были вежливыми.

Она рассказала, что женщина хотела высадить трех российских школьников посреди моста, но в итоге водитель доехал до остановки «Остров отдыха» и высадил их там.

«Кондуктор почему-то думала, что ее хотели надурить. Она кричала, что устала от глупых детей, которые шутят над ней и не хотят расплачиваться. Хотя все ребята расплатились за проезд», — пояснила девушка.

Ранее в Магадане 13-летнего российского школьника без денег высадили из маршрутки на мороз в минус 20 градусов. У подростка не было денег на транспортной карте, из-за чего водитель отказался его везти.

В России 7 марта вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Закон касается детей, не достигших 16-летия.

