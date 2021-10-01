Кондуктор высадила мальчика-инвалида из автобуса из-за 27 рублей

В Казани кондуктор высадила из автобуса мальчика-инвалида, у которого не хватало 27 рублей

В Казани автобусный кондуктор высадила мальчика-инвалида, у которого оказалось недостаточно денег на транспортной карте, рассказал телеканалу «360» отец ребенка. По его словам, ребенку не хватило всего 27 рублей.

Отец отметил, что женщина кондуктор пнула и нецензурно обругала его 12-летнего сына. Ребенок был вынужден идти до школы пешком. Кроме того, у мальчика задержка в развитии, а также он растет без матери, поскольку ее лишили родительских прав.

Ребенок не доехал четыре остановки. Сообщается, что раньше он ездил на школьном транспорте, но с этого года ему пришлось начать ездить на общественном из-за возраста. Об инциденте в автобусе ребенок рассказал отцу, когда возвращался с ним вместе с учебы.

Мужчина не стал писать заявление в полицию, но на ситуацию обратили внимание в прокуратуре Татарстана. В ведомстве пообещали провести проверку и дать правовую оценку действиям кондуктора.

Ранее в Дзержинске высадили из автобуса десятилетнюю девочку из-за того, что ей не хватило пяти рублей. Кондуктор заявила, что сделала это на законных основаниях, так как ребенок не оплатил проезд.