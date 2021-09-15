Кондуктор автобуса высадила десятилетнюю россиянку из-за отсутствия пяти рублей

В Дзержинске кондуктор высадила десятилетнюю девочку, у которой не хватало пяти рублей

В Дзержинске кондуктор высадила из автобуса десятилетнюю девочку из-за того, что ей не хватило пяти рублей на проезд. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Нижний №1».

На опубликованных кадрах кондуктор заявляет, что она высадила ребенка на законных основаниях, потому что девочка не оплатила проезд.

По данным канала, россиянка потеряла пять рублей и позвонила маме с просьбой встретить ее у остановки и принести деньги, чтобы отдать долг кондуктору. Проверявшая билеты женщина знала об этом, но все равно высадила ребенка.

Как сообщает РИА Новости, после инцидента прокуратура начала проверку.

Ранее одиннадцатилетняя школьница в Улан-Удэ прошла шесть километров пешком из-за требования кондуктора. У ребенка не сработала проездная карта, а наличных денег на проезд не было.