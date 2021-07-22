В России кондуктор разрешал бесплатно ездить в автобусе в обмен на надетые маски

В Перми уволили кондуктора, который разрешал пассажирам автобуса не платить за проезд, если те надевали маски. Об этом сообщает издание «Подъем».

По информации городского департамента транспорта, кондуктор проводил «благотворительную» акцию по своей инициативе. Теперь из-за него штраф может получить компания-перевозчик.

«Как только это выяснилось, кондуктора сняли с линии, взяли объяснительную. По факту случившегося сотрудник был уволен», — рассказали в ведомстве.

Ранее кондуктор одного из маршрутных автобусов Красноярска мощными пинками вытолкала пассажирку на улицу без маски. Водитель, согласно инструкции, отказался продолжать движение. В свою очередь, кондуктор потребовала от россиянки выйти из автобуса, но та отказалась.