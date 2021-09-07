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Российская школьница прошла шесть километров пешком из-за требования кондуктора

Школьница из Бурятии прошла шесть километров пешком после того, как ее высадили из трамвая
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Кадр: телеграм-канал «Babr Mash»

Кондуктор в Улан-Удэ (Республика Бурятия) высадила школьницу, у которой не сработала проездная карта. Одиннадцатилетней россиянке пришлось идти шесть километров пешком, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что с собой у девочки не было наличных денег, поэтому заплатить за проезд она не смогла. Школьница извинилась и попросила проехать на трамвае бесплатно. Однако кондуктор начала кричать и потребовала выйти из салона на ближайшей остановке.

В настоящее время мать ребенка планирует добиваться увольнения кондуктора.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса отобрал у 14-летней школьницы шапку в счет оплаты проезда, так как у девочки не было денег на билет. Отмечается, что подросток решила отправиться в гости к тете, однако, выйдя на улицу, поняла, что из-за холода пешком не дойдет. На пути к остановке россиянка вспомнила, что забыла деньги дома, а мелочи в карманах куртки не хватает на проезд, который стоит 30 рублей.

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