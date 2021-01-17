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Российский водитель автобуса отобрал у школьницы шапку в счет оплаты проезда

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Хабаровске водитель автобуса отобрал у 14-летней школьницы шапку в счет оплаты проезда, так как у девочки не было денег на билет. Против мужчины возбудили уголовное дело за грабеж, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что подросток решила отправиться в гости к тете, однако, выйдя на улицу, поняла, что из-за холода пешком не дойдет. На пути к остановке юная россиянка обнаружила, что забыла деньги дома, а мелочи в карманах куртки не хватает на проезд, который стоит 30 рублей. Она отдала водителю все, что нашла, и извинилась на инцидент.

Тогда водитель стал кричать на школьницу, сорвал с ее головы шапку и поехал дальше. Мать девочки, узнав о произошедшем, написала заявление в полицию. Поступком мужчины заинтересовались и в Следственном комитете, сотрудники которого установили личность водителя и завели на него уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь россиянину грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге кондуктор троллейбуса выгнала 15-летнюю девочку на улицу из-за нехватки рубля. За подростка заступилась одна из пассажирок, предложив рубль кондуктору, однако женщина отказалась от денег и заявила, что это проблемы ребенка.

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