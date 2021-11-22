Россиянин без QR-кода сломал нос отказавшемуся его пропускать кондуктору

В Казани мужчина сломал нос отказавшейся его пропускать в автобус женщине-кондуктору

В Казани мужчина без QR-кода попытался проехать по чужому проездному, кондуктор отказалась его пропускать, в итоге недовольный пассажир сломал женщине нос. Об этом сообщается в Telegram-канале «ВТП/В Татарстане поймут».

Нападение на кондуктора произошло в автобусе №43. Россиянин, который ударил кондуктора, убежал.

Пострадавшей женщине оказывают помощь медики. Полиция начал проверку.

За утро понедельника, 22 ноября, из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. Предъявление цифровых пропусков также затруднило посадку в метрополитен, из-за отказавшегося предъявлять документ россиянина были задержаны трамвайные маршруты. На фоне ограничительных мер в городе также увеличились цены на такси.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы будут проверять и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.

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