В Минтрансе Татарстана оценили ситуацию на транспорте после введения QR-кодов

Для возобновления действия транспортных карт жителям Татарстана следует или вакцинироваться, или получить медицинский отвод, заявили «Известиям» представители Минтранса республики, оценивая ситуацию с высадкой пассажиров после введения QR-кодов с понедельника, 22 ноября.

В ведомстве пояснили, что действия транспортных карт возобновят сразу после поступления данных о получении QR-кода. «Сведения в систему поступают автоматически, поэтому гражданам нет необходимости посещать пункты пополнения транспортных карт и офисы АО "Транспортная карта" и АО "Социальная карта"», — подчеркнули представители Минтранса.

Те жители Татарстана, которые пополнили карты за декабрь, но не имеют QR-кода, действие льготной карты продлят после снятия ограничений без дополнительного пополнения, то есть деньги на них останутся, заверили в ведомстве.

За утро понедельника, 22 ноября, из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. Предъявление цифровых пропусков также затруднило посадку в метрополитен, из-за отказавшегося предъявлять документ россиянина были задержаны трамвайные маршруты. На фоне ограничительных мер в городе увеличились цены на такси.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы будут проверять и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.