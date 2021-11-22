В Кремле оценили применение QR-кодов в транспорте в Татарстане

Песков: применение QR-кодов в транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем

Применение QR-кодов в транспорте в Татарстане в первый день не могло обойтись без проблем, но такая мера поможет сохранить здоровье граждан. Так ситуацию оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что единственная цель, которую преследуют власти, — «обеспечение безопасности здоровья людей».

За утро понедельника, 22 ноября, из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. Предъявление цифровых пропусков также затруднило посадку в метрополитен, из-за отказавшегося предъявлять документ россиянина были задержаны трамвайные маршруты. На фоне ограничительных мер в городе увеличились цены на такси.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы будут проверять и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.