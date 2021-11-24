Голикову пригласили в Госдуму на слушание по законопроектам о QR-кодах

Партия КПРФ пригласила вице-премьера России Татьяну Голикову на слушание по законопроектам о QR-кодах. Об этом сообщает лидер фракции Геннадий Зюганов, передает РИА Новости.

«Давайте посоветуемся со всеми субъектами, вы посмотрите статистику, что и как. Я за то, чтобы прививались спокойно, грамотно, резонно. Мы отправили в регионы письма о законопроектах по QR-кодам, пригласили всех, начиная с Голиковой, провести в Думе развернутое слушание и очень внимательно исследовать, изучить обстановку», — подчеркнул глава партии.

По словам политика, развернутое слушание пройдет в Государственной Думе 8 декабря.

Ранее сообщалось, что в правительстве проверят готовность транспортной системы к введению QR-кодов. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов добавил, что введение этой меры является необходимостью. «Введение QR-кодов при авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом. Риски здесь абсолютно понятны, — сказал он.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах в транспорте и общественных местах. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.