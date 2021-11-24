В России задумались о QR-кодах для «неофициально» переболевших COVID-19

В правительстве России задумались о введении QR-кодов для людей с антителами к коронавирусу, но которые официально не числятся переболевшими COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к профильным ведомствам источники.

По их информация, на данный момент правительство «работает над этим», о решении может быть объявлено в ближайшее время, и оно будет «формализовано». Вместе с тем собеседник издания не уточнил, когда и каким образом это будет сделано, пояснив, что детали продолжают обсуждаться.

Другой источник издания рассказал, что в случае принятие решения о выдаче QR-кодов на основании уровня антител, то претендовать них смогут не только те, кто переболел без официального диагноза врача, но и привившиеся иностранными вакцинами.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев оценил идею давать QR-коды «неофициально» переболевшим COVID-19. По его словам, для того, чтобы присвоить QR-коды тем, кто перенес коронавирус и не обращался к медикам, вначале нужно верифицировать, болел ли человек. Специалист подчеркнул, что один лабораторный анализ ни о чем не говорит, а решение должен принимать лечащий врач, «имеющий полную картину».

Однако главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает позицию о выдаче QR-кодов «неофициально» переболевшим. По его словам, перенесшими COVID-19 принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено.