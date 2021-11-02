В Минздраве рассказали о неправильном присвоении QR-кодов некоторым гражданам

Инфекционист Чуланов: неправильно давать QR-коды переболевшим и не обращавшимся к врачам

Присвоение QR-кодов некоторым гражданам является неправильным. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что выдача QR-кодов тем, кто переболел COVID-19, но при этом не обращался к врачам, не поддерживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). «И это, в принципе, неправильно», — сказал он.

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Он подчеркнул, что переболевшими можно считать тех граждан, у кого было подтверждено заболевание. Инфекционист напомнил, что через шесть месяцев после выздоровления необходимо пройти ревакцинацию для поддержания иммунитета и защиты от новых штаммов.

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