Умер культовый регги-басист и продюсер Робби Шекспир

Ямайский бас-гитарист и продюсер, половина культового регги-дуэта Sly and Robbie Робби «Басспир» Шекспир скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Variety.

Известно, что музыкант умер в одной из больниц Флориды после операции на почках.

«Легендарный басист Робби Шекспир сыграл огромную роль в записи и продюсировании альбомов для различных исполнителей, включая Боба Марли, Питера Тоша и многих других. Когда дело доходит до игры на басу в стиле регги, никто и близко не может стоять рядом с Робби. Его будут помнить за его исключительный вклад в музыкальную индустрию и культуру Ямайки», — заявил премьер-министр страны Эндрю Холнесс.

Роберт Уоррен Дейл Шекспир родился 27 сентября 1953 года в Кингстоне в семье музыкантов. В середине 70-х годов он вместе с барабанщиком Слаем Дюнбаром основал группу Sly and Robbie. Шекспир также занимался продюсированием композиций таких знаменитых артистов, как Боб Дилан, Грейс Джонс, Мадонна, Бритни Спирс, Мик Джаггер, Джо Кокер и множества других.