Россиянам спрогнозировали рост цен перед Новым годом

К Новому году в России цены на ряд товаров вырастут на 3-7 процентов. Такой прогноз дали специалисты университета «Синергия», пишут «Известия».

Отмечается, что причин тому много: от длящейся второй год пандемии коронавирусной инфекции до традиционного повышенного спроса перед зимними праздниками. В первую очередь речь идет о продуктах питания, в том числе, мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах, овощах и фруктах, сладостях и алкогольных напитках. Также ожидается, что увеличится стоимость самых востребованных подарков: парфюмерия, косметика и ювелирные изделия.

Кандидат экономических наук, завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина объяснила, что причиной увеличения наценок является повышенный предновогодний спрос. Ожидается, что в следующем году стоимость продуктов в стране может существенно вырасти, так как рынок продовольствия сильно подвержен влиянию множества факторов — мировых цен, погоды и сокращения урожая.

По словам эксперта, цены на популярные непродовольственные товары в России будут расти постепенно. Это касается, в частности, табачных изделий и алкогольных напитков, стоимость которых в текущем году увеличилась в среднем на 20 процентов.

Кроме того, в 2022 году могут вырасти цены на смартфоны и игровые устройства. Это связано с нехваткой комплектующих, в частности микрочипов, а также с проблемами логистики, которые можно наблюдать по всему миру из-за пандемии коронавируса.

Основатель и генеральный директор компании XWAY Антон Ларин в свою очередь подчеркнул, что сильнее всего в ближайшее время будут дорожать продукты питания. Согласно его прогнозу, их стоимость может увеличиться на 7-8 процентов. В меньшей степени будет дорожать одежда и обувь — на 3-4 процента. По словам эксперта, электроника, авто и бытовая техника, на которые продолжает влиять кризис полупроводников и дефицит запчастей, подорожают на пять процентов.

Ранее сообщалось, что по итогам ноября инфляция в России достигла 8,4 процента в годовом выражении, что стало максимумом с января 2016 года, то есть почти за шесть лет. Сильнее всего в ноябре по отношению к октябрю подорожали белокочанная капуста (8,2 процента), свежие огурцы (7,7 процента), свекла (7,6 процент), куриные яйца (5,8 процента) и гречка (5,6 процента). По сравнению с ноябрем 2020 года курятина стала дороже на 31,05 процента, куриные яйца — на 26,45 процента, плодоовощная продукция — на 19,4, процента, крупы и макаронные изделия — на 13,35 и 13,25 процента соответственно.