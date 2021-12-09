Россию назвали одним из наиболее самобытных рынков в мире

Россия с точки зрения потребительского поведения оказалась одним из самых самобытных рынков в мире. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), сообщает РИА Новости.

В ходе исследования были проанализированы 18 рынков, на которые приходится 60 процентов мирового населения: Австралия,, Канада, Бразилия, Китай, Германия, Франция, Индия, Индонезия, Япония, Италия, Мексика, Россия, Нигерия, Саудовская Аравия, ЮАР, ОАЭ, Великобритания и США. Аналитики попытались выяснить, какие факторы определяют покупательский выбор в разных странах. Участниками опроса стали 40 тысяч респондентов.

«Сравнительный анализ стран по парам, с целью выявления наиболее схожих и наиболее отличных друг от друга, продемонстрировал равноудаленность России от ключевых рынков, составляющих бенчмарк», — сообщили аналитики. По их данным, в группу бенчмарк-стран входят Соединенные Штаты, Китай, Япония, Германия, Австралия, Франция, а также Канада и Индия.

В ходе исследования выяснилось, что для граждан России больше всех в мире важно иметь возможность сохранить и подчеркивать индивидуальность. Кроме того, они значительнее всех в мире готовы тратить больше в вопросах, которые касаются семьи. Также аналитики сообщили, что для россиян важнее всего сохранять связь с культурным наследием. Также жители России чаще других говорят, о том, что наличие поддержки сообщества позволяет им достичь большего.