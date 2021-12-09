Названо лучшее шампанское

Лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии, стало выдержанное экстра-брют белое «Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар» (место происхождения — «Южный берег Тамани»). Исследование провело Роскачество.

Шампанское получило оценку в 82,1 балла, его закупочная стоимость — 539 рублей. Лучшим вином, произведенным по методу Шарма (более технологичный и современный акратофорный способ), названо полусухое белое «AV. АВ молодое». Оно получило 83,09 балла, закупочная стоимость — 445 рублей.

Российское шампанское «Новый Свет» стало лучшим среди белых брютов, изготовленных по классической технологии. Лучшим полусладким классическим игристым оказалось розовое «Новый Свет. Пино Фран». Среди сладких игристых вин высшую оценку получило розовое Tete de Cheval, а среди белых брютов — «Коллекция винодела». Среди розовых акратофорных игристых эксперты наиболее высоко оценили вино «Пино нуар Балаклава».

Всего было исследовано 147 образцов российских игристых вин, наибольшее количество (33 процента) — вина игристые белые брют или экстра-брют, наименьшее количество — красные игристые (6 процентов).

Ранее экономисты рассказали «Ленте.ру», что перед Новым годом ожидается рост цен на шампанское, игристые вина, рыбу, морепродукты, мясо и фрукты.