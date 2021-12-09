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Женщина получила 3,6 миллиона рублей благодаря дню рождения сестры

Дата рождения сестры принесла женщине 3,6 миллиона рублей

Фото: @mdlottery

Жительница американского Джарреттсвилля, штат Мэриленд, в день рождения сестры выбрала билет моментальной лотереи с датой ее рождения и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина рассказала, что в день рождения сестры решила купить лотерейный билет в установленном на автомобильной заправке автомате. Покупательница выбрала билет под номером 26, в честь даты рождения сестры.

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В результате билет принес женщине богатство: она выиграла 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Американка планирует разделить выигрыш с семьей, а часть полученных денег потратить на поездку к океану.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нью-Кэрроллтон, штат Мэриленд, сделал себе подарок на день рождения и приобрел несколько лотерейных билетов, в результате чего неожиданно разбогател. Он рассказал, что использует один и тот же набор чисел каждый раз, когда играет в лотерею.

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Алиса Дмитриева
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