Женщина получила 3,6 миллиона рублей благодаря дню рождения сестры

Жительница американского Джарреттсвилля, штат Мэриленд, в день рождения сестры выбрала билет моментальной лотереи с датой ее рождения и разбогатела, сорвав джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина рассказала, что в день рождения сестры решила купить лотерейный билет в установленном на автомобильной заправке автомате. Покупательница выбрала билет под номером 26, в честь даты рождения сестры.

В результате билет принес женщине богатство: она выиграла 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей). Американка планирует разделить выигрыш с семьей, а часть полученных денег потратить на поездку к океану.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нью-Кэрроллтон, штат Мэриленд, сделал себе подарок на день рождения и приобрел несколько лотерейных билетов, в результате чего неожиданно разбогател. Он рассказал, что использует один и тот же набор чисел каждый раз, когда играет в лотерею.

