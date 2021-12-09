В Сочи появились «умные» светофоры

В рамках внедрения первого этапа интеллектуальной транспортной системы на улицах Сочи появились четыре «умных» светофора. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Согласно планам, устройства повысят уровень безопасности на дорогах благодаря автоматизации процессов управления движения. Новейшие светофоры будут самостоятельно включаться и определять момент для смены сигнала на основе анализа текущего трафика.

Кроме того, светофоры умеют корректировать поток машин во время ДТП и сильных пробок при помощи видео-детекторов транспорта.

Ранее в августе в Краснодаре открыли первую обособленную велодорожку — их расположили по обеим сторонам улицы Северной. Ширина покрытия составляет 1,2-1,5 метра, а протяженность — более 1,3 километра. Сотрудники администрации заявили, что велодорожки обходят остановки общественного транспорта с учетом растущих деревьев и установленных рекламных щитов.

