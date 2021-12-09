Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Сочи появились «умные» светофоры

Четыре «умных» светофора в Сочи повысят безопасность на дорогах

Фото: Мария Оленникова / ИА IrkutskMedia

В рамках внедрения первого этапа интеллектуальной транспортной системы на улицах Сочи появились четыре «умных» светофора. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Согласно планам, устройства повысят уровень безопасности на дорогах благодаря автоматизации процессов управления движения. Новейшие светофоры будут самостоятельно включаться и определять момент для смены сигнала на основе анализа текущего трафика.

Кроме того, светофоры умеют корректировать поток машин во время ДТП и сильных пробок при помощи видео-детекторов транспорта.

Ранее в августе в Краснодаре открыли первую обособленную велодорожку — их расположили по обеим сторонам улицы Северной. Ширина покрытия составляет 1,2-1,5 метра, а протяженность — более 1,3 километра. Сотрудники администрации заявили, что велодорожки обходят остановки общественного транспорта с учетом растущих деревьев и установленных рекламных щитов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали в Москве по делу о взятке
Итальянский суд окончательно оправдал украинского неонациста
Мужчина выгнал беременную дочь из дома и объяснился
Танк «Армата» получил новые снаряды
На бывшего российского прокурора завели дело о получении взятки
Мужчина решил выкурить змей, сжег дом за миллион долларов и ничего не добился
Высокопоставленного сотрудника Минобороны отправили под домашний арест
Массовая драка юных российских хоккеистов попала на видео
Старинный дом в центре Петербурга затопило фекалиями
Дайвер нашел на дне пропавших 21 год назад юношу и девушку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter