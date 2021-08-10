В Краснодаре открыли первую обособленную велодорожку

Первые обособленные велодорожки открыли в Краснодаре. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации издания, новые велодорожки расположили по обеим сторонам улицы Северной. Отмечается, что ширина покрытия составляет 1,2-1,5 метра, а протяженность — более 1,3 километра. Сотрудники администрации заявили, что велодорожки обходят остановки общественного транспорта с учетом растущих деревьев и установленных рекламных щитов.

Кроме того, согласно материалу, на выделенном участке впервые поставили специальные светофоры для велосипедистов. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, в будущем в городе собираются создать велотрассы, которые соединят различные микрорайоны и центр кубанской столицы.

В июле стало известно, что в Краснодаре также отреставрируют семь памятников архитектуры, которые находятся в историческом центре города. Речь идет о доходном доме Акулова по улице Красной, который был построен в 1911 году по проекту архитектора Александра Козлова, а также о доме Марии-Магдалинского женского монастыря.

