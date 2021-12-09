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В Совфеде прокомментировали призыв Украины к ФРГ устроить «холодный душ» России

Сенатор Ковитиди: призыв Украины устроить «холодный душ» России опасен в большой политике
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Совет Федерации / Flickr

Призывы посла Украины в Германии Андрея Мельника к новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о необходимости «холодного душа» для России в преддверии новогодних праздников не способствуют укреплению политического и экономического здоровья в Европе. Такой комментарий дала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди «Известиям».

Она отметила, что «переохлаждение» всегда опасно, в том числе в большой политике. Это демонстрирует опыт мирового экономического кризиса 2008 года, результаты которого сохраняются и в настоящее время, напомнила сенатор.

В ФРГ, по словам Ковитиди, знают, что начало экономическому обвалу европейского рынка положил финансовый кризис, который начался в США. «Именно поэтому политика Германии, имеющая историю успешных двусторонних экономических и политических связей с Россией, на первое место определяет прежде всего национальные интересы, а не навязываемые США, чуждые для немцев правила», — подчеркнула она.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал новое правительство ФРГ устроить РФ «холодный душ». Он отметил, что после избрания нового канцлера Олафа Шольца Киев рассчитывает на «мощный голос из Берлина», а также «сильную дипломатическую инициативу», которая будет сосредоточена не только на предотвращении военной угрозы для Европы, но и на возвращении Украине Донбасса и Крыма.

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Юлия Ямпольская
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