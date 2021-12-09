Трое амурских тигрят вышли на дорогу без матери в российском регионе

Трех амурских тигрят без матери заметили у дороги в Приморье. Их уже ищут инспекторы охотнадзора. Об этом говорится Telegram-канале Центра «Амурский Тигр».

Малышей запечатлели на камеру на обочине трассы в Анучинском районе в свете фар проезжающей машины. Сотрудники центра ищут зверей, чтобы убедиться, что они в безопасности.

«Инспекторы охотнадзора уже на месте, проверяют обстоятельства встречи», — сообщили в пресс-службе Центра.

В конце октября сотрудники Центра «Амурский тигр» спасли из капкана трехмесячного амурского тигренка. Краснокнижное животное угодило в него когтем передней лапы и не смогло выбраться самостоятельно. Прибывшие на мест специалисты обездвижили тигренка, осмотрели и обработали раны, и после оказания помощи он благополучно ушел к матери-тигрице.