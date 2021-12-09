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Трое амурских тигрят вышли на дорогу без матери в российском регионе

Центр «Амурский Тигр»: трех тигрят без матери заметили у дороги в Приморье

Фото: Центр «Амурский тигр» / Telegram

Трех амурских тигрят без матери заметили у дороги в Приморье. Их уже ищут инспекторы охотнадзора. Об этом говорится Telegram-канале Центра «Амурский Тигр».

Малышей запечатлели на камеру на обочине трассы в Анучинском районе в свете фар проезжающей машины. Сотрудники центра ищут зверей, чтобы убедиться, что они в безопасности.

«Инспекторы охотнадзора уже на месте, проверяют обстоятельства встречи», — сообщили в пресс-службе Центра.

В конце октября сотрудники Центра «Амурский тигр» спасли из капкана трехмесячного амурского тигренка. Краснокнижное животное угодило в него когтем передней лапы и не смогло выбраться самостоятельно. Прибывшие на мест специалисты обездвижили тигренка, осмотрели и обработали раны, и после оказания помощи он благополучно ушел к матери-тигрице.

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Марина Совина
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