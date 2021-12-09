В сети поделились историями о худших расставаниях

Пользовательница Twitter с ником @chesnolena предложила обсудить в сети худшие способы расстаться с возлюбленным и создала тред, в котором юзеры социальной сети поделились своими историями.

Один из самых популярных комментариев написала пользовательница с ником @Sashka_Pyatno. Девушка рассказала, что ее бывший молодой человек инсценировал в соцсетях свою смерть, потому что стеснялся предложить расстаться. «Вы победили. Даже если это не было соревнованием, вы победили. Очень сочувствую», — ответил @DeadMorose13.

Девушка с ником «Серсея Владимировна» рассказала, что ее бывший муж однажды сообщил, что его любовница беременна, и попросил супругу переехать. Рассказчица добавила, что они с мужем жили в квартире, принадлежавшей ее родителям, и уточнила, что при разводе они поддержали не дочь, а ее бывшего мужа. «Поэтому из их квартиры, где мы с тобой живем, съезжаешь ты, а я привожу свою новую женщину. Они дают тебе целых две недели закончить дела, найти новое жилье и съехать», — процитировала она бывшего возлюбленного.

Пользователь с ником @real_morgan_iv рассказал, что после двух с половиной лет отношений девушка в канун Нового года призналась, что не любит его. «А в вузе к ней подкатывает чувак, его она тоже не любит, и думает что он ее тоже не любит, но он живет в общаге ее вуза и ездить *** [заниматься сексом] к нему ближе», — заключил он.

«Чел просто сказал что напишет, как освободится. Полгода прошло, не освободился до сих пор», «За месяц до свадьбы он решил, что меня не любит, а любит шамана из Перу, и уехал к нему в Индию», «Однажды парень расстался со мной, потому что понял, что он гей», — поделились другие пользователи.

Ранее TikTok-блогерша рассказала, что узнала об обмане своего возлюбленного после того, как посмотрела записи со скрытых камер. С их помощью женщина выяснила, что бойфренд изменил ей с ее матерью, пока она была в роддоме.