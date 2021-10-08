Женщина посмотрела записи со скрытых камер и узнала об обмане возлюбленного

TikTok-блогерша узнала по камерам, что бойфренд изменял ей, когда она была в роддоме

Блогерша Алисса-Мэй Харрисон (Alyssa-Mae Harrison) из Великобритании сообщила, что узнала об обмане своего возлюбленного Райана Уильямса (Ryan Williams) после того, как посмотрела записи со скрытых камер. С их помощью женщина выяснила, что бойфренд изменил ей с ее матерью, пока она была в роддоме. На ее историю, рассказанную в TikTok, обратили внимание журналисты Mirror 7 октября.

«Начало наших отношений с Райаном было прекрасным. Он был настоящим романтиком, мы не могли оторваться друг от друга», — вспомнила женщина. Однако вскоре она узнала, что возлюбленный обманывал ее и тайком встречался с другими девушками. «Он плакал и просил, чтобы я простила его. И я продолжала прощать его и верила, что он изменится», — поделилась она.

Через некоторое время Харрисон забеременела. «В феврале 2018 года меня привезли в роддом со схватками. Я пыталась дозвониться до Райана, но он не брал трубку», — рассказала она. Молодой человек вышел на связь с ней только спустя несколько часов и объяснил, что был сильно занят. Тогда блогерша не заподозрила в его словах ничего неладного.

В ноябре 2020 года соседи Харрисон показали ей записи со скрытых камер, которые показались им странными. Благодаря видео Харрисон узнала, что ее мать часто наведывалась к ней в дом, пока ее не было. «Это показалось подозрительным. Затем я нашла переписку матери и моего возлюбленного, там были интимные фотографии», — отметила она. Так женщина узнала, что возлюбленный постоянно изменял ей. Одна из встреч произошла как раз в тот день, когда блогерша рожала.

«Мое сердце было разбито из-за предательства. Много месяцев я винила себя в случившемся», — призналась Харрисон. После этого она решила расстаться с парнем и прекратила общение с матерью.

Ранее другая TikTok-блогерша сообщила, что придумала способ отомстить бойфренду, который насмехался над ее длинными ногтями. Ее ролик прославился в сети.