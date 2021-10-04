Девушка придумала способ отомстить парню за его насмешки над ее длинными ногтями

Девушка придумала способ отомстить бойфренду, который насмехался над ее длинными ногтями, и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница с никнеймом saucedrippaaaaa решила устроить испытание своему парню Крису (Chris), в рамках которого ему нужно было провести сутки с наращенными ногтями, при этом не жалуясь на неудобства. Сначала героиня материала показала, как мужчине сделали маникюр в черно-оранжевых цветах, после чего она продемонстрировала, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в течение дня.

Например, он с трудом смог застегнуть пуговицы на рубашке, предприняв перед этим множество неудачных попыток. Помимо этого, из-за длинных ногтей у парня не получилось открыть жестяную банку с напитком, поэтому он сделал это с помощью зубов. Вдобавок для Криса оказалось проблематичным пристегнуть ремни безопасности в салоне автомобиля.

Публикация девушки стала вирусной и набрала больше 12 миллионов просмотров и 120 тысяч лайков. Ролик рассмешил пользователей сети, они принялись писать об этом в комментариях. «Ему следовало попробовать поработать с такими ногтями за компьютером! Если у него были трудности с телефоном, то что бы его ожидало при встрече с клавиатурой?» «Не могу перестать смеяться», «Попробовал бы ты с такими ногтями застегнуть застежку на цепочке», «Друг, банковская карта, упавшая на пол, в тысячу раз хуже разбросанных по земле монет», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что московские мужчины полюбили делать маникюр. Специалисты проанализировали данные свыше 800 тысяч чеков терминалов оплаты и выяснили, что количество чеков на услуги мужского маникюра с 1 по 20 сентября увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.