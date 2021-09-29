Исследование «Эвотора» показало, что спрос на мужской маникюр в 2021 году вырос в 4 раза

Спрос на мужской и детский маникюр резко вырос в Москве. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

Специалисты проанализировали данные свыше 800 тысяч чеков терминалов оплаты и выяснили, что в 2021 году количество чеков на услуги мужского маникюра с 1 по 20 сентября увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость упомянутой услуги составила 1044 рубля.

Несмотря на то, что московские мужчины полюбили делать маникюр, работники «Эвотора» подчеркнули, что данная процедура «остается не массовой услугой салонов красоты».

По информации издания, в то же время спрос на косметические процедуры для детей в рассматриваемый период вырос в 2,5 раза в сравнении с 2020 годом. Чаще всего москвичи тратят на подобный маникюр около 514 рублей.

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