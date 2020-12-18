Мужчины поверили в шуточное видео про маникюр и «заскулили от ужаса»

Мастер маникюра показала на видео процесс наращивания ногтей и вызвала ужас у пользователей мужского пола. На развернувшуюся дискуссию в комментариях под роликом в TikTok обратили внимание в Junkee.

Пользовательница под никнеймом ivonnemireyaa опубликовала на своей странице видео, которое за несколько дней стало вирусным и набрало почти 40 миллионов просмотров. На его кадрах девушка демонстрирует процесс создания акриловых ногтей на реалистичной руке-манекене: она поочередно вставляет в пальцы продолговатые куски пластика, которые входят глубоко под кутикулу.

Многие мужчины в комментариях были озадачены увиденным. «Люди правда делают это со своими пальцами?», «Маникюр реально делается таким образом?!», «Спрошу прямо: зачем это делать? Неужели нельзя просто накрасить их?» — недоумевали они.

Девушки, в свою очередь, решили пошутить над мужчинами, делая вид, что процедура проходит именно таким образом. «Вот на такие жертвы нам приходится идти ради красоты», «А вы думаете, почему, когда мы ломаем ноготь, нам становится так больно?», «Вы что, не знали?» — писали они.

Позже автор публикации пояснила, что рука — искусственная. Тем не менее, юзерши принялись снимать реакции своих парней на описанный ролик и делиться ими в соцсети. Так, молодые люди при виде процесса закрывали глаза, отворачивались и скулили от ужаса, в то время как их девушки смеялись.

В ноябре средство для мытья посуды оказалось частью маникюра девушки. Мастер по имени Соф разместила в своем Instagram фото ногтя, который по форме имитирует мини-версию популярного средства Fairy. При этом оказалось, что героине материала удалось добавить в часть ногтевой пластины жидкость. Подписчики похвалили ее работу в комментариях.