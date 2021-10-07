Женщина сбросила 44 килограмма и получила шквал обидных комментариев от мужчин

Женщина из США смогла сбросить 44 килограмма и подверглась оскорблениям со стороны мужчин в сети. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тиктокерша с ником Hope рассказала, что потратила много усилий на то, чтобы сбросить вес и привести себя в форму. Благодаря упорным занятиям и правильному питанию женщине удалось значительно похудеть. Она поделилась достижениями в сети и получила не только комплименты, но и шквал обидных комментариев от мужчин.

В итоге Hope выложила на своей странице ролик, в котором собрала самые злобные, по ее мнению, комментарии обидчиков. «Жирной она выглядела лучше. Теперь она выглядит слишком самоуверенной», — написал один из них.

Другой отметил, что девушка все еще выглядит «на три из десяти», а третий сообщил, что: «Некоторые девушки действительно сексуальны под всем этим жиром». Еще один мужчина дал непрошеный совет: «Похудей еще килограммов на 15 и будешь идеальной».

Подписчики Hope встали на ее сторону и поддержали девушку. «Любовь к себе пугает мужчин. Они понимают, что ты не нуждаешься в их одобрении, и чувствуют себя неуверенно», — гласит один из комментариев.

«Ты всегда была идеальна. И раньше, и сейчас», — написал другой пользователь.

Ранее сообщалось, что девушка из Новой Зеландии обиделась на работника свадебного салона и похудела на 53 килограмма. Мужчина отпустил в адрес девушки неприятный комментарий.