Девушка разоблачила неверного мужчину и прославилась в TikTok

Сотрудница ювелирного магазина разоблачила неверного клиента и уволилась с работы. Она опубликовала видео с этой историей в TikTok-аккаунте @ferreiroroche и прославилась.

Девушка по имени Эли выложила ролик, в котором предупредила: «Если вашего возлюбленного зовут Джейк и он живет в Монреале, только что он купил два кольца для "девушки и любовницы"». Затем она продемонстрировала оба кольца и обратилась к партнершам мужчины: «Вы заслуживаете большего!»

Видео собрало более двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. Многие похвалили Эли и заверили ее, что она поступила правильно. Однако нашлись и те, кто назвал размещение чужих колец на своей странице незаконным. На что тиктокерша ответила: «Почему незаконно? Я помогаю обществу».

Пользователи сети выразили опасения, что после публикации видео у Эли возникнут проблемы на работе. Вскоре девушка выложила новое видео и рассказала, что поделилась этой историей в TikTok только после того, как уволилась и отработала последнюю смену.

Ранее сообщалось, что продавщица ювелирного магазина нашла способ сообщить жене покупателя, что ее муж ей изменяет. Она заменила подписанные первой буквой имени пакеты с украшениями для его супруги и любовницы.