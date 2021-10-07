Блогер придумал безотказный способ взять телефон у любой девушки

Западный блогер разработал технику пикапа, которая дает высокие шансы познакомиться практически с любой девушкой и заполучить ее номер телефона. Одно из посвященных этому видео пользователя @_saucyaj стало вирусным и набрало более 10 миллионов просмотров в TikTok.

Безотказный способ получения заветного номера, который придумал блогер, начинается достаточно тривиально: Saucy AJ, провозгласивший себя «самым дерзким парнем в приложении», подходит к женщинам с фразой «Извините, я думаю, вы очень красивы. Можно ли взять у вас номер телефона?»

Как правило, и девушки, и женщины постарше говорят, что у них есть бойфренд, после чего Saucy AJ сразу задает неудобный вопрос: «И когда свадьба?» Это сбивает потенциальную пассию блогера с толка и в ответ она лишь недоуменно спрашивает: «Что?» Следующей фразой Saucy AJ разворачивает весь диалог в свою пользу: «О, так у вас с ним несерьезные отношения». После этого «жертва» пикапа смеется и почти всегда отдает молодому блогеру свой номер телефона.

Популярность последнего ролика сыграла с ним злую шутку. Пришедшие в комментарии пользователи TikTok заподозрили, что эти сценки являются постановочными, а кто-то даже уверен, что некоторые девушки снимались по два раза. Кроме того, многих смущает, что съемка ведется явно не украдкой, и женщины должны видеть «оператора», который снимает процесс пикапа.

Ранее другой пользователь TikTok возмутился откровенными вещами на детских игрушках и вызвал споры в сети. Блогер опубликовал пост, в котором показал набор кукол бренда LOL Surprise, купленный им для дочери. На размещенных кадрах видно, что наряд одной куклы состоит из прозрачного комбинезона в сетку, коротких шорт и кроп-топа. Другая кукла одета в боди и кружевные черные колготки.

