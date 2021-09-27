Популярный врач развеял старый миф о молоке

TikTok-блогер Радж Каран назвал большой ложью теорию о том, что молоко укрепляет кости

Британский врач и популярный TikTok-блогер Радж Каран ответил на вопрос подписчиков, которые попросили развеять какой-нибудь миф о молоке. Каран подробно разобрал старую теорию о том, что эта питательная жидкость укрепляет кости.

«Это самая большая ложь, которую вам говорили в жизни. Вам не нужно пить молоко, чтобы укрепить кости. Это пропаганда от больших молочных корпораций», — начал свой рассказ врач.

Доктор объяснил, что в молоке содержится тип сахара под названием лактоза. У младенцев организм производит особый тип фермента — лактазу — который помогает переваривать лактозу из грудного молока. Однако когда кормление грудью прекращается, организм ребенка перестает вырабатывать лактазу.

«Если взрослый человек потребляет много молока, у него может возникнуть метеоризм или даже диарея», — предупредил Каран. Он добавил, что у некоторых народов благодаря эволюции вырабатывается персистенция лактазы, которая позволяет потреблять большое количество молока без побочных эффектов. Чаще всего она встречается у жителей Северной Европы, некоторых африканских и ближневосточных стран.

«Люди, у которых нет персистенции лактазы, все еще могут без проблем употреблять определенное количество лактозы. В любом случае, вам не нужно пить молоко для укрепления костей», — заключил доктор.

Ранее Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну.