Мужчина возмутился развратными детскими куклами и вызвал споры в сети

Американец возмутился откровенными вещами на детских игрушках и вызвал споры в сети. Соответствующее видео и комментарии появились на его странице в TikTok.

Блогер Патрик Джонсон опубликовал пост, в котором показал набор кукол бренда LOL Surprise, купленный им для дочери. На размещенных кадрах видно, что наряд одной из игрушек состоит из прозрачного комбинезона в сетку, коротких шорт и кроп-топа. В то же время другая кукла одета в боди и кружевные черные колготки.

В ролике Джонсон заявил, что производители детской продукции не имеют права продавать подобные игрушки. По его мнению, куклы LOL Surprise выглядят чересчур развратными и откровенными. «Мы должны пристально следить за тем, что покупаем своим детям! Америка, что вообще происходит? Я в шоке», — высказался мужчина.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к его публикации, которая стала вирусной и набрала больше 11 миллионов просмотров. Так, одни юзеры согласились с высказываниями американца. «Моя дочь только что попросила их на день рождения, но теперь я точно не куплю эту пошлятину», «Я в шоке, просто посмотрите на странные пропорции тела», «Очень пошло и вульгарно, явно не детские куклы», — писали они.

В то же время другие комментаторы раскритиковали Джонсона, поскольку посчитали образы кукол приемлемыми. «Давайте будем учить детей не оценивать человека по его внешнему виду!», «Эта коллекция кукол должна быть такой!», «Это просто вещи, не вижу ничего ужасного. Не покупайте, если вам не нравится», «Обычные наряды», — заключили зрители.

В июле женщина увидела призыв к педофилии в детской одежде. Жительница Кента Кейт Кларки продемонстрировала комплект одежды, состоящий из лосин с цветочным принтом и укороченной футболки с изображением стрекозы. По мнению британки, продавать кроп-топы для детей возрастом до двух лет неуместно, поскольку такой наряд будет привлекать внимание психически нездоровых мужчин.