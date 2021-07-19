Женщина увидела в модной детской одежде призыв к педофилии

Покупательница увидела в модной детской одежде бюджетного магазина Poundland призыв к педофилии и нарвалась на шквал критики. На соответствующую дискуссию обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Кента Кейт Кларки (Kate Clarky) сфотографировала комплект детской одежды, состоящий из лосин с цветочным принтом и укороченной футболки с изображением стрекозы. По мнению британки, продавать кроп-топы для детей возрастом до двух лет неуместно, поскольку такой наряд будет привлекать внимание психически нездоровых мужчин.

«Какое ужасное событие — в Poundland продают кроп-топы для детей. Я не хочу, чтобы моя дочь выглядела привлекательно для разных психов. Мне кажется, что продавать такую одежду — просто отвратительно», — написала женщина в посте.

Однако пользователи сети посчитали, что Кларки сексуализирует обычную детскую одежду и обругали ее в комментариях. «Просто не покупайте — проблема решена. Вы странная», «Взрослые не должны сексуализировать детскую одежду! Проблема в вас самой», «Вы не правы», «Как по мне, наряд абсолютно безобидный», «Вы противная», — высказывались юзеры.

Ранее в апреле бренд Zara обругали за неприличные позы детей в рекламе. Пользовательница форума под никнеймом PenguinBarnotBird разместила три фотографии из детского каталога марки. Так, на первом кадре юная модель сидит на ступенях в боди с согнутыми коленями, а на втором — другая девочка запечатлена в том же костюме на сиденье мотоцикла.

