Бренд Zara обругали за неприличные позы детей в рекламе

Покупатели возмутились новой «неподобающей» рекламной кампанией испанского производителя масс-маркетовой одежды Zara. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Mumsnet.

Пользовательница форума под никнеймом PenguinBarnotBird разместила три фотографии из детского каталога бренда. Так, на первом кадре юная модель сидит на ступенях в боди с цветочным принтом. При этом ее голые ноги согнуты в коленях.

Кроме того, на втором снимке другая девочка запечатлена в том же костюме и желтом кардигане на сиденье мотоцикла. Третья модель попозировала в голубом кроп-топе и легинсах такого же цвета. На фото она позирует полулежа на матрасе, раскинув ноги в разные стороны.

«Я искала летнюю обувь для дочери в интернете и наткнулась на эти фотографии. Они заставили меня почувствовать себя неловко. Хоть это и попытка сделать модные кадры для детской одежды, такие позы маленьких детей показались мне неуместными», — подписала женщина пост.

Пользователи сети согласились с автором публикации и обругали рекламу в комментариях. «Эти фотографии совершенно неуместны. Меня действительно интересуют родители, которые позволяют своим детям позировать для подобных изображений», «Соглашусь, на всех снимках мой глаз фокусировался на детской промежности», «Я согласен с вами, эти позы все же неприличные», — высказывались они.

Ранее в апреле пользователь под никнеймом world.shaker опубликовал ролик, в котором рассказал о проблемах сексизма на примере маленькой дочери. «Мы купили для нашей новорожденной дочери комбинезон, и на нем была надпись: "Извините, мальчики, папа говорит — никаких свиданий". Мне интересно, кто, по их мнению, собирался встречаться с нашим только что родившимся ребенком», — возмутился мужчина.