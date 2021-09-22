Женщина рассказала о способах ублажить мужчину и не нашла понимания в соцсетях

Пользовательница TikTok @girlygirluk поделилась способами ублажить возлюбленного и не нашла понимания среди пользователей соцсети.

По словам женщины, чтобы мужчина был счастливым, его жене необходимо носить платья, содержать дом в чистоте и угождать ему. «На самом деле, сделать мужчине приятно не так сложно. Кормите его, целуйте его, носите платья, будьте игривой, будьте его лучшим другом. Сделайте дом раем на земле и засыпайте его комплиментами», — сказала она, перечисляя способы угодить избраннику.

Видео с откровениями @girlygirluk стало вирусным, и автор столкнулась с критикой со стороны пользователей соцсети. Ролик набрал более 92 тысяч лайков и почти 23 тысячи комментариев. «Ты забыла поменять ему памперсы и почитать ему сказку на ночь», — написала одна из пользовательниц. «Я ему не мамочка. Так что нет», — отметила другая. Третья подчеркнула, что автор видео живет в 1940-х годах. «А что он делает для тебя?» — спросил еще один автор комментария.

На вопрос одной из пользовательниц, почему она должна носить платья, чтобы угодить мужчине, автор видео ответила: «Мужчинам больше нравятся платья».

Некоторые пользователи заявили, что даже когда женщины следуют этим советам, это не всегда срабатывает. «Многие женщины делают это, но их мужчины до сих пор этого не ценят», — отметили они. «Да, мне и правда все это не нравится. Моя жена — мой лучший друг, но она интеллектуально равна мне. И я кормлю ее, а не она меня!» — написал один из мужчин-комментаторов.

Ранее сообщалось, что 21-летняя жительница Атланты, штат Джорджия, предложила молодому человеку заключить контракт о правилах поведения в отношениях через 14 дней после знакомства, и он согласился. Они составили договор на 17 страниц, их отношениям уже почти год, и они считают договор своим лучшим решением.

