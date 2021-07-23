Жена подготовила для мужа инструкцию по обращению с ней после 20 лет брака

40-летняя жительница Аризоны, США, Натали Рейли (Natalie Railey) подготовила для забывчивого мужа инструкцию, в которой перечислила все важные факты о себе. Женщина поделилась идеей в своем аккаунте в TikTok, и на популярный ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Рейли рассказала, что они с супругом женаты уже 20 лет. Однако за это время он не запомнил, какую пиццу она любит, какой у нее размер обуви и как зовут ее родственников. «Но это не значит, что он меня не любит. Муж делает много вещей, чтобы показать мне свои чувства. Просто его мозг работает по-другому, и я решила ему помочь», — сказала американка.

Материалы по теме «Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться

Женщина решила подготовить для мужа инструкцию под названием «Знай свою, блин, жену». Она разделила ее на несколько частей, каждая из которых посвящена отдельной категории. Например, в одном из разделов собраны ее любимые блюда, рецепты их приготовления и предпочтительные варианты доставки еды на дом.

В инструкции есть разделы с описанием семьи женщины и именами ее родственников, любимыми развлечениями. Также Рейли добавила все необходимые данные о размере ноги и отрисовала трафарет своей стопы, чтобы муж мог выбирать для нее подходящую обувь в подарок. «Я покупаю ему обувь уже 20 лет, а он не подарил мне ни пары», — рассказала женщина.

В конце ролика американка обратилась к пользователям с просьбой поделиться их идеями для разделов в инструкции.

Видео набрало более четырех миллионов просмотров и 15 тысяч комментариев. Пользователи советовали добавить данные про группу крови, истории болезней и раздел, посвященный финансам. Одна девушка написала: «Сестра, тебе нужно продать эту идею. Успех гарантирован».

Ранее сообщалось, что американка за три года не научилась выговаривать имя мужа и дала ему кличку. По ее словам, она не первый год называет его просто «малыш».