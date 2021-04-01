Жена за три года не научилась выговаривать имя мужа и дала ему кличку

Американка, переехавшая в Швецию, призналась в TikTok, что за три года так и не научилась выговаривать имя своего шведского мужа и дала ему кличку. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Пользовательница TikTok с ником @maybebrea утверждает, что выкручивается из неудобного положения только благодаря прозвищу, которое она дала мужу. По ее словам, она не первый год называет его просто «малыш».

В конце видео американка попыталась произнести имя мужа и трижды повторила «Рагнор», но всякий раз с неверным ударением и отсутствующими или перепутанными буквами.

Видео собрало 12 миллионов просмотров и два миллиона лайков. В комментариях многие признавались, что сталкивались с похожей проблемой.

«Мой муж тоже швед, мы семь лет вместе, и я до сих пор не могу правильно говорить его имя», — рассказала одна из зрительниц. «Как же я тебя понимаю, — сказала другая. — Моего мужа зовут Капуамамалукеакуа».

Ранее сообщалось, что китайская супружеская пара обратилась к властям с просьбой позволить им дать своему ребенку имя «@». Они утверждали, что этот значок символизирует их любовь к сыну.