Девушка заключила с возлюбленным договор о правилах в отношениях на 17 страниц

21-летняя Энни Райт из Атланты, штат Джорджия, предложила молодому человеку заключить контракт о правилах поведения в отношениях через 14 дней после знакомства, и он согласился. Как сообщает Daily Mirror, спустя почти год отношений пара все еще считает это отличным решением.

Райт познакомилась со студентом юридического факультета Майклом Хэдом в Tinder почти год назад. Через две недели общения американка, у который был неудачный опыт отношений, в шутку предложила Хэду заключить договор о правилах в отношениях, чтобы избежать разочарований друг в друге. Однако молодой человек серьезно отнесся к идее девушки, и они составили договор на 17 страниц.

Девушка потребовала, чтобы ее возлюбленный ходил в спортзал не менее пяти раз в неделю, платил за нее на свиданиях и дарил цветы два раза в месяц. Молодые люди письменно пообещали друг другу не замалчивать недовольства и обиды и решать конфликты с помощью открытого диалога.

«Мы с Майклом похожи на партнеров по бизнесу, но с важным дополнением — мы любим друг друга. Мы по-деловому решаем все наши проблемы», — сказала Райт. Она добавила, что и ей, и Хэду было очень важно, чтобы партнер уважал личные границы каждого.

В октябре пара отметит первую годовщину отношений. По мнению американки, секрет их счастья и гармонии — в контракте. Молодые люди планируют пересмотреть и расширить контракт через год после его заключения. «Уверена, он добавит пункт, чтобы я разувалась, когда прихожу к нему домой. Я все время забываю снять обувь», — отметила Райт.

Девушка порекомендовала всем парам попробовать составить контракт, потому что «это лучшее, что можно придумать».

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