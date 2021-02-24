Бывшего мужа обязали заплатить жене полмиллиона рублей за работу по дому

В Пекине, Китай, суд в ходе бракоразводного процесса обязал бывшего мужа выплатить жене компенсацию в 50 тысяч юаней (570,6 тысячи рублей) за работу по дому и воспитание сына. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно судебным протоколам, мужчина по фамилии Чен подал на развод со своей женой по фамилии Ван в 2020 году. Пара состояла в браке с 2015 года. Ван не хотела разводиться, но когда поняла, что это неизбежно, потребовала через суд компенсацию за домашний труд. Китаянка заявила, что за все пять лет брака ее муж не выполнял никакие из домашних обязанностей, а также не участвовал в уходе за их общим ребенком.

Окружной суд Пекина Фаншань вынес решение в пользу Ван, обязав Чена выплачивать ей ежемесячные алименты в две тысячи юаней (22,8 тысячи рублей), а также один раз выплатить ей 50 тысяч юаней в качестве компенсации за работу по дому. Судья объяснил, что во время бракоразводного процесса обычно делят материальные ценности, а ведение домашнего хозяйства можно счесть «нематериальной, но осязаемой ценностью».

Это беспрецедентное решение в истории китайского правосудия. Его приняли после введения в стране нового гражданского кодекса, согласно которому супруг имеет право требовать компенсацию при разводе, если он или она несет большую ответственность за воспитание детей, уход за престарелыми родственниками и работу по дому. Ранее подобную компенсацию можно было запросить только при наличии брачного контракта, который крайне редко подписывают в Китае.

В социальных сетях этот случай вызвал бурное обсуждение: связанный с ним хештег в китайской социальной сети Weibo использовали больше 570 миллионов раз. Некоторые пользователи отметили, что Ван заплатили слишком мало: в Пекине няня зарабатывает больше 50 тысяч юаней за год, а женщина состояла в браке пять лет и выполняла всю домашнюю работу. Комментаторы призвали мужчин брать на себя домашние обязанности, а женщин — выходить на работу после рождения детей.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), китайские женщины тратят почти четыре часа в день на неоплачиваемую работу по дому, что примерно в 2,5 раза больше, чем время, которое уходит на домашние обязанности у мужчин. В среднем во всем мире женщины тратят в два раза больше времени на ведение домашнего хозяйства.