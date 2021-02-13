Светлаков рассказал о превращающихся в обузу для женщин мужчинах

Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков признался, что в проблеме разрушения института семьи во многом виноваты мужчины, которые становятся более мягкотелыми и эгоистичными. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Происходящее меня в большей степени огорчает, но отчасти я чувствую какую-то вину за это. (...) Женщины уже не видят в нем сильное плечо, скорее обузу. Причем почему-то именно эта обуза принимает решения», — поделился актер.

При этом в «растущей женской самостоятельности» Светлаков труднее всего воспринимает то, что женщины перестают быть классическими домохозяйками. «Конечно, если она не хочет там [дома] находиться, наверное, и не надо. Некоторые от какой-то нужды, некоторые, может быть, от недолюбленности идут и строят себе карьеру. Возможно, в их жизни никогда не появятся дети. Такой уход из классической семьи не кажется мне хорошей тенденцией», — подчеркнул Светлаков.

Юморист заключил, что не знает, как решать эту проблему, однако старается предпринимать какие-то меры в рамках своей семьи. Так, он заботится о жене и воспитывает детей так, как считает нужным. В то же время Светлаков считает непозволительным навязывать кому-либо свою картину мира, так как у личности должна быть возможность сделать собственный выбор. «Одни женщины продолжат искать своего мужчину и создавать семью, другие никого не будут искать и проживут самодостаточную жизнь. Ну ничего, пускай у них тоже все получится», — пояснил он.

Ранее бывший игрок КВН раскрыл свое отношение к обзорам блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, на фильмы с его участием. Он отметил, что изначально критика BadComedian его «безумно обижала». Однако юморист подчеркнул, что не всегда согласен с оценкой Баженова и его мнением о том, удался ли тот или иной фильм.