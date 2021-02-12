Светлаков раскрыл отношение к обзорам BadComedian

Юморист, бывший игрок КВН Сергей Светлаков в интервью Ирине Шихман раскрыл свое отношение к обзорам блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, на фильмы с его участием. Видео опубликовано на ее YouTube-канале.

Светлаков отметил, что изначально критика BadComedian его «безумно обижала». Однако юморист подчеркнул, что не всегда согласен с оценкой Баженова и его мнением о том, удался ли тот или иной фильм. По словам Светлакова, «сценарные косяки» бывают во всех фильмах.

Он подчеркнул, что считает глупым оправдываться, а также обратил внимание на важность того, под каким углом смотреть фильм. «Этот фильм едет на Канны или это хорошее развлекательное кино, создающее настроение на праздник?» — объяснил свою мысль Светлаков и добавил, что обозревать такие фильмы нужно по-разному.

BadComedian — псевдоним российского видеоблогера Евгения Баженова. На своем YouTube-канале он публикует видеорецензии на фильмы. Баженов часто критикует современные российские картины и упрекает актеров в плохой игре, а сценаристов — в ошибках. В общей сложности видео на канале BadComedian посмотрели более миллиарда раз.

Баженов выпускал обзоры на фильмы «Выпускной» и «Скорый "Москва-Россия"», над которыми Светлаков работал как сценарист (в последнем он также сыграл главную роль). Кроме того, BadComedian критиковал многие фильмы, в которых юморист снимался как актер — в частности, «Горько!» и несколько частей фильма «Елки».