У пытавшейся засудить BadComedian кинокомпании потребовали вернуть деньги

Фонд кино подал в суд иск на 45 миллионов рублей против компании KD Studios, ранее известной под названием Kinodanz. Ответчика обвинили в невозврате бюджетных средств, выделенных на создание ленты «Эбигейл», пишет «Интерфакс» в понедельник, 13 января.

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Отмечается, что деньги на картину Фонд кино давал на условиях стопроцентного возврата. В пресс-службе фонда заявили, что обязательства компания выполнила не полностью.

В начале 2019 года Kinodanz пыталась засудить блогера BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов), обвинив его в нарушении нормы цитирования фильма «За гранью реальности» в видеообзоре, опубликованном на YouTube. В иске организация потребовала, чтобы ответчик удалил ролик и вылатил миллион рублей компенсации. Позже Kinodanz и Баженов заключили мировое соглашение.

«Эбигейл» режиссера Александра Богуславского вышла на экраны в августе 2019 года. Фильм провалился в прокате, его сборы составили менее 105 миллионов рублей при бюджете около 155 миллионов.

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